США обещают, что банки по всему миру начнут отключать российскую платежную систему МИР

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил Reuters, что в США ожидают отключения многих банков от российской платежной системы МИР.

Он напомнил, что накануне такое решение приняли крупные турецкие банки Isbank и Denizbank, подчеркнув, что это шаг играет важную роль.

Причиной отключения банков Турции от российской платежной системы стали опасения по поводу санкции, которые может ввести Вашингтон.

Чиновник уточнил, что прекращение работы с картами МИР – хороший способ защиты банковского учреждения от санкционных рисков.

По его словам, сейчас многие банки последуют примеру Isbank и Denizbank, чтобы не попасть под санкции.

Турция входит в НАТО, но не поддерживает западные санкции в отношении России. У этой страны одинаково тесные отношения и с Киевом, и с Москвой.

Однако на Западе растет беспокойство по поводу расширения турецко-российских экономических связей и частых встреч лидеров двух государств.

Ранее американское казначейство направило в крупные компании Турции письменные предупреждения о недопустимости ведения бизнеса с российскими контрагентами.