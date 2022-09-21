США обещают, что банки по всему миру начнут отключать российскую платежную систему МИР
Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил Reuters, что в США ожидают отключения многих банков от российской платежной системы МИР.
Он напомнил, что накануне такое решение приняли крупные турецкие банки Isbank и Denizbank, подчеркнув, что это шаг играет важную роль.
Причиной отключения банков Турции от российской платежной системы стали опасения по поводу санкции, которые может ввести Вашингтон.
Чиновник уточнил, что прекращение работы с картами МИР – хороший способ защиты банковского учреждения от санкционных рисков.
По его словам, сейчас многие банки последуют примеру Isbank и Denizbank, чтобы не попасть под санкции.
Турция входит в НАТО, но не поддерживает западные санкции в отношении России. У этой страны одинаково тесные отношения и с Киевом, и с Москвой.
Однако на Западе растет беспокойство по поводу расширения турецко-российских экономических связей и частых встреч лидеров двух государств.
Ранее американское казначейство направило в крупные компании Турции письменные предупреждения о недопустимости ведения бизнеса с российскими контрагентами.
Опубликовано: Светлана Репина
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