21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Православные в среду, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Об истории и значении этого церковного праздника в беседе газете "Известие" рассказал священник, доцент Московской духовной академии Михаил Желтов. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати главных двунадесятых праздников .

Часть этих праздников посвящена важнейшим событиям из земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, а другая часть посвящена событиям из жизни Его Матери, Богородицы Марии. Священник Михаил Желтов подчеркнул, что Рождество Пресвятой Богородицы неслучайно отмечается в самом начале церковного года, который начинается в сентябре. Датой праздника является 8 сентября по старому стилю и 21 по новому.