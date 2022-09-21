21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Православные в среду, 21 сентября, празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Об истории и значении этого церковного праздника в беседе газете "Известие" рассказал священник, доцент Московской духовной академии Михаил Желтов. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы входит в число двенадцати главных двунадесятых праздников .
Часть этих праздников посвящена важнейшим событиям из земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, а другая часть посвящена событиям из жизни Его Матери, Богородицы Марии. Священник Михаил Желтов подчеркнул, что Рождество Пресвятой Богородицы неслучайно отмечается в самом начале церковного года, который начинается в сентябре. Датой праздника является 8 сентября по старому стилю и 21 по новому.
Опубликовано: Елена Калиновская
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