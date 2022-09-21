Венгрия отказывается обсуждать с ЕС о новые санкции против России
Венгрия отказывается переговоры о дальнейших санкциях против России в связи с проведением военной специальной операции в Украине.
Они ссылаются на энергетический кризис и потенциальные последствия для Европы.
"Европейский союз не должен рассматривать вопрос о введении новых санкций против России, поскольку они усугубят энергетический кризис и нанесут вред Европе", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Reuters.
В конце августа министр заявил, что Венгрия не готова вести переговоры о дальнейших энергетических санкциях против России.
В качестве причины он упомянул, в частности, тот факт, что санкции ударили по Европе сильнее, чем по России, и дальнейшее их ужесточение было бы "противоречием здравому смыслу".
Кроме того, как он объяснил тогда, обеспечение поставок нефти и газа в Венгрию без российских источников в настоящее время невозможно.
Опубликовано: Николай Скира
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