Венгрия отказывается обсуждать с ЕС о новые санкции против России

Венгрия отказывается переговоры о дальнейших санкциях против России в связи с проведением военной специальной операции в Украине.

Они ссылаются на энергетический кризис и потенциальные последствия для Европы.

"Европейский союз не должен рассматривать вопрос о введении новых санкций против России, поскольку они усугубят энергетический кризис и нанесут вред Европе", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует Reuters.

В конце августа министр заявил, что Венгрия не готова вести переговоры о дальнейших энергетических санкциях против России.

В качестве причины он упомянул, в частности, тот факт, что санкции ударили по Европе сильнее, чем по России, и дальнейшее их ужесточение было бы "противоречием здравому смыслу".

Кроме того, как он объяснил тогда, обеспечение поставок нефти и газа в Венгрию без российских источников в настоящее время невозможно.