Верещук предупредила, что за участи в референдумах по присоединению к РФ гражданам Украины грозит тюремный срок

Министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, проживающих на подконтрольных России территориях не участвовать в референдумах по присоединению с России, сообщает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Верещу призвала граждан Украины не работать в избирательных комиссиях.

Она подчеркнула, что Совет Министров рекомендовал Верховной Раде безотлагательно рассмотреть законопроект, который предусматривает ответственность за принуждение к получению паспортов других стран гражданам Украины, которые в настоящее время находятся на подконтрольных России территориях.

"Выдача паспортов незаконна. Закон предусматривает несколько категорий ответственности за выдачу паспортов. Если государственный служащий, гражданин Украины, получит такой паспорт, он будет наказан лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. За деятельность по агитации к выдаче паспортов предусмотрено наказание от 5 до 8 лет лишения свободы. Принуждение их к получению паспорта будет наказываться лишением свободы на срок до 12 лет", - объявил Верещук.

Напомним, накануне власти Донецкой и Луганской народных республик заявили, что намерены провести 23-27 сентября референдумы, направленные на включение этих территорий в состав Российской Федерации.

Об аналогичном намерении заявили губернаторы Херсонской и Запорожской областей.