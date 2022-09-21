В США во время пандемии мошенники получили от властей $240 млн на раздачу пищи несуществующим детям

Министерство юстиции США обвинило 44 человека в краже в общей сложности 240 миллионов долларов из программ помощи, запущенных во время пандемии Covid-19. Средства были выделены на еду для детей из Миннесоты, сообщает Reuters.

"В обвинительном заключении 44 человека в Миннесоте обвиняются в наглом мошенничестве, связанном с программами помощи при пандемии. Обвиняемые похитили 240 миллионов долларов из программы запущенной во время пандемии", - пишет New York Times.

Издание со ссылкой на прокуратуру пояснило, что к мошенничество заключалось, в частности, в навязывании властям расходов на кормление детей, которых вообще не было. Это включало, среди прочего, составление фальшивых счетов на 125 миллионов фиктивных обедов.

Подсудимые даже не пытались скрыть хищения. Одна женщина утверждала, что кормила в своей квартире до 5000 детей в день.

Газета приводит пример основательницы некоммерческой группы Feeding Our Future Эйми Бок. Государственные органы рассчитывали на женщину в предотвращении мошенничества. Фактически же, она запустила около 200 новых программ по раздаче пищи, зная о фальшивых или завышенных счетах.

По данным New York Times, офис генерального инспектора министерства труда в настоящее время расследует два миллиона потенциально мошеннических заявлений на получение пособий.