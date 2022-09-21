В США утвердили новые санкции против россиян

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против россиян.

21 сентября палата представителей конгресса Соединенных Штатов Америки приняла новый законопроект на рассмотрение сената, который предусматривает введение новых санкций против россиян. Об этом американским СМИ сообщил автор законопроекта конгрессмен Том Малиновски.

Согласно опубликованному на сайте палаты представителей тексту законопроекта, в этом документе фигурируют премьер-министр России Михаил Мишусти,министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, российский бизнесмен Роман Абрамович и другие государственные служащие, предприниматели в том числе Маргарита Симоньян и известный телеведущий Владимир Соловьев.

Уточняется, что санкции вводятся за поддержку Путина в спецоперации на Украине.