Кадыров заявил, что российские войска переходят к новой тактике в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о спецоперации на территории Украины.
Рамзан Кадыров вновь выступил с заявлением относительно специальной военной операции в Украине.
По словам Рамзана Кадырова, российские Вооруженные силы в Украине переходят к совершенно новой тактике ведения боевых действий.
Также он добавил, что для ВСУ остались последние спокойные дни и часы, а затем все будет очень плохо.
"Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", - написал он.
Опубликовано: Николай Скира
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