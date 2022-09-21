Кадыров заявил, что российские войска переходят к новой тактике в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о спецоперации на территории Украины.

Рамзан Кадыров вновь выступил с заявлением относительно специальной военной операции в Украине.

По словам Рамзана Кадырова, российские Вооруженные силы в Украине переходят к совершенно новой тактике ведения боевых действий.

Также он добавил, что для ВСУ остались последние спокойные дни и часы, а затем все будет очень плохо.

"Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся", - написал он.