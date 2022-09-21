Бельгийские католические епископы согласились благословлять однополые браки вопреки Ватикану

Во вторник, 20 сентября, католические епископы Бельгии опубликовали документ, фактически разрешающий благословение однополых браков.

Таким образом, они выразили протест против решения доктринального отдела Ватикана против такой практики.

В документе, размещенном на сайте конференции бельгийских епископов, предлагается ритуал, включающий молитву и благословение для постоянных однополых союзов.

Однако там подчеркивается, что это не "то, что Церковь понимает под сакраментальным браком". В документе говорится, что Церковь хочет быть "пастырски близкой к гомосексуалистам" и быть "дружественной Церковью, которая никого не исключает".

Ритуал начинается с молитв и включает в себя два человека, которые берут на себя обязательство взаимной верности перед семьей и друзьями. Он заканчивается великой молитвой и тем, что в документе называется "благословением".

Представитель епископов заявил, что они не намерены выступать против решения Ватикана.

"Это, в первую очередь, позитивный сигнал", — сказал он агентству Reuters, добавив, что он соответствует призывам Папы к более инклюзивной церкви.

В документе фламандских епископов говорится, что некоторые геи-католики сохраняют целомудрие, и что Церковь ценит это. Церковь учит, что, хотя гомосексуальная ориентация не является грехом, гомосексуальные действия являются греховными.

В марте 2021 года в ответ на официальные вопросы нескольких римско-католических епархий о том, разрешена ли практика благословения однополых союзов, доктринальный офис Ватикана, Конгрегация доктрины веры (CDF), постановил, что это не так.

Папа Римский Франциск ранее заявил, что он против однополых браков в церкви, но поддерживает законодательство о гражданских союзах, чтобы обеспечить однополым парам юридическую защиту и права, такие как наследование и совместное здравоохранение.