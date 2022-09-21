Путин объявил о мобилизации в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране.

Сегодня, 21 сентября, опубликовано видеообращение президента Российской Федерации о ситуации на Донбассе.

Как сообщает телеграм-канал российского информационного агентства ТАСС, во время него российский президент объявил о частичной мобилизации в России.

"Путин заявил о частичной мобилизации в РФ, следует из трансляции в Telegram-канале Mash", - пишет ТАСС.

По словам Путина, призыву будут подлежать граждане, которые имеют статус военнослужащих запаса.

Перед отправкой на фронт, объявил Путин, они пройдут дополнительную военную подготовку.