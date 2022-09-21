Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России
Российский президент объявил в стране проведение частичной мобилизации с 21 сентября.
Президент России обратился к гражданам страны в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе.
По словам Владимира Путина, протяженность линии фронта составляет более тысячи километров, в связи с чем России требуются дополнительные силы.
Более того, отмечает глава государства, России приходится противостоять силам всего коллективного Запада.
В связи с этим, объявил в видеообращении президент России, принято решение о проведении частичной мобилизации.
Призваны будут те, кто ранее проходил воинскую службу и имеют статус "запасников".
Опубликовано: Николай Скира
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