Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Российский президент объявил в стране проведение частичной мобилизации с 21 сентября.

Президент России обратился к гражданам страны в связи с проведением специальной военной операции на Донбассе.

По словам Владимира Путина, протяженность линии фронта составляет более тысячи километров, в связи с чем России требуются дополнительные силы.

Более того, отмечает глава государства, России приходится противостоять силам всего коллективного Запада.

В связи с этим, объявил в видеообращении президент России, принято решение о проведении частичной мобилизации.

Призваны будут те, кто ранее проходил воинскую службу и имеют статус "запасников".