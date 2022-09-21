Путин подписал указ о частичной мобилизации в России
Президент РФ Владимир Путин одобрил проведение частичной мобилизации в Российской Федерации.
В среду, 21 сентября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего исторического обращения к нации заявил о подписании указа «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который вступает в силу уже сегодня.
Согласно принятому указу, мобилизованные граждане, участвующие в СВО на Украине, получат те же выплаты и социальные гарантии, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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