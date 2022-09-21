Макарская назвала Моргерштерна дьяволом в эфире программы Откройте, Давид

Певица и супруга актёра и исполнителя Антона Макарского Виктория окрестила рэпера Моргерштерна дьяволом, будучи гостем программы "Откройте, Давид" на телеканале Москва 24.

Исполнительница Виктория Макарская назвала своего коллегу по сцене Моргенштерна дьяволом в эфире передачи "Откройте, Давид", которая транслируется телеканале "Москва 24".

Артистка утверждает, что нынешнее положение вещей в отечественном шоу-бизнесе можно описать как период "фантастической грязи", отличающийся особой жестокостью.

Звезда сцены высказала своё возмущение: "Люди, которые выбрали эту фантастическую грязь, это даже уже не грязь, уже все наизнанку показали, а дальше что? Мы начнем заживо с людей кожу сдирать?

Какой следующий этап у них будет сатанизма открытого? Меня это очень печалит, потому что это лезет из всех щелей, и ты пытаешься тряпкой заткнуть эти дырки, сквозь тряпки это все проходит, дырки становятся больше.

Ребенок твой приходит и спрашивает: "Что такое Моргенштерн?" А я объясняю, что это одно из имен дьявола".

Макарская убеждена, что очень скоро популярность поющей ведущей Ольги Бузовой, звезды ТикТок Инстасамки и рэпера Моргенштерна сойдёт на нет.