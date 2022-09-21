Макарская назвала Моргерштерна дьяволом в эфире программы Откройте, Давид
Певица и супруга актёра и исполнителя Антона Макарского Виктория окрестила рэпера Моргерштерна дьяволом, будучи гостем программы "Откройте, Давид" на телеканале Москва 24.
Исполнительница Виктория Макарская назвала своего коллегу по сцене Моргенштерна дьяволом в эфире передачи "Откройте, Давид", которая транслируется телеканале "Москва 24".
Артистка утверждает, что нынешнее положение вещей в отечественном шоу-бизнесе можно описать как период "фантастической грязи", отличающийся особой жестокостью.
Звезда сцены высказала своё возмущение: "Люди, которые выбрали эту фантастическую грязь, это даже уже не грязь, уже все наизнанку показали, а дальше что? Мы начнем заживо с людей кожу сдирать?
Какой следующий этап у них будет сатанизма открытого? Меня это очень печалит, потому что это лезет из всех щелей, и ты пытаешься тряпкой заткнуть эти дырки, сквозь тряпки это все проходит, дырки становятся больше.
Ребенок твой приходит и спрашивает: "Что такое Моргенштерн?" А я объясняю, что это одно из имен дьявола".
Макарская убеждена, что очень скоро популярность поющей ведущей Ольги Бузовой, звезды ТикТок Инстасамки и рэпера Моргенштерна сойдёт на нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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