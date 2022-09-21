Газманов пришёл на премьеру картины Красная шапочка с неизвестной моделью с глубоким декольте
Исполнителя Родиона Газманова на премьерном показе фильма "Красная шапочка" сопровождала незнакомка с тёмными волосами и глубоким декольте.
Известный исполнитель Родион Газманов появился на публике с темноволосой незнакомкой с глубоким декольте. Молодые люди посетили предпремьерный показ фильма для всей семьи "Красная шапочка", который прошёл в столичном кинотеатре "Октябрь".
KP.RU сообщает, что у входа в зал Газманов младший стоял в одиночестве, а в зале пара сидела рядом. Вдруг Родион романтично положил руку на бедро девушки.
Певец пребывал в отличном настроении и поедал попкорн во время просмотра новой картины.
Примечательно, что 41-летний Родион Газманов до сих пор не состоял в браке.
Свою будущую супругу артист описывает так: "С девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. То есть, она красивая и умная".
Опубликовано: Наталья Гонччарова
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