Газманов пришёл на премьеру картины Красная шапочка с неизвестной моделью с глубоким декольте

Исполнителя Родиона Газманова на премьерном показе фильма "Красная шапочка" сопровождала незнакомка с тёмными волосами и глубоким декольте.

Известный исполнитель Родион Газманов появился на публике с темноволосой незнакомкой с глубоким декольте. Молодые люди посетили предпремьерный показ фильма для всей семьи "Красная шапочка", который прошёл в столичном кинотеатре "Октябрь".

KP.RU сообщает, что у входа в зал Газманов младший стоял в одиночестве, а в зале пара сидела рядом. Вдруг Родион романтично положил руку на бедро девушки.

Певец пребывал в отличном настроении и поедал попкорн во время просмотра новой картины.

Примечательно, что 41-летний Родион Газманов до сих пор не состоял в браке.

Свою будущую супругу артист описывает так: "С девушкой моей мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание. То есть, она красивая и умная".