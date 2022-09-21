В России введен запрет на выезд граждан за границу

В России вводится запрет на выезд за границу для подлежащих мобилизации категорий граждан.

В Российской Федерации после объявления мобилизации введен запрет на выезд военнообязанных за границу.

Так, подлежащие мобилизации категории российский граждан не могут уезжать со своего места жительства без разрешения военного комиссариата.

"Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас", - говорится Ч. 2 статьи 21 Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Стоит отметить, что официального заявления от Министерства обороны пока не поступало.

Также добавим, что член СПЧ Кабанов прокомментировал донную ситуацию. По его словам, запрет на выезд активизируется лишь после получения повестки.

"Член СПЧ Кабанов РИА Новости: юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки", - пишет РИА.