В Москве начались переговоры России и Беларуси по вопросам безопасности

Российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения безопасности начались в Москве.

РИА Новости сообщает о том, что в Москве начались российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения безопасности.

В двусторонних переговорах принимают участие заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси Александр Неверовский, а также представители министерств и ведомств, обеспечивающих безопасность двух стран.