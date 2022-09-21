В Москве начались переговоры России и Беларуси по вопросам безопасности
Российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения безопасности начались в Москве.
РИА Новости сообщает о том, что в Москве начались российско-белорусские консультации по вопросам обеспечения безопасности.
В двусторонних переговорах принимают участие заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, заместитель государственного секретаря Совбеза Беларуси Александр Неверовский, а также представители министерств и ведомств, обеспечивающих безопасность двух стран.
Опубликовано: Максим Алексеев
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