Крупнейший банк Казахстана отказался обслуживать карты «Мир» в банкоматах

Народный банк Казахстана приостановил операции с картами платежной системы «Мир».

Контакт-центр крупнейшего в Казахстане Народного банка сообщил о временной остановке обслуживания карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах. Другие финансовые операции будут проводиться в прежнем режиме.

"Приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка Казахстана", — говорится в сообщении.

Руководство Народного банка принятое решение пока никак не прокомментировало.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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