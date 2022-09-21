Крупнейший банк Казахстана отказался обслуживать карты «Мир» в банкоматах
Народный банк Казахстана приостановил операции с картами платежной системы «Мир».
Контакт-центр крупнейшего в Казахстане Народного банка сообщил о временной остановке обслуживания карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах. Другие финансовые операции будут проводиться в прежнем режиме.
"Приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка Казахстана", — говорится в сообщении.
Руководство Народного банка принятое решение пока никак не прокомментировало.
Опубликовано: Максим Алексеев
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