Совбезы РФ и Беларуси обсуждают безопасность после слов Путина о мобилизации
21 сентября в Москве стартовали закрытые консультации Советов безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь.
Днём среды стало известно, что в Москве начались консультации по коллективной безопасности между заместителем Совбеза России Рашидом Нургалиевым и его белорусским коллегой Александром Неверовским, который прибыл в российскую столицу накануне. Днём ранее Александр Лукашенко встретился с секретарём Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив с ним безопасность страны.
Примечательно, что утром 21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о начала частичной военной мобилизации в стране. Согласно новому закону, для участия в спецоперации наберут 300 тысяч военных запаса преимущественно с боевым опытом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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