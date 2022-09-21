Совбезы РФ и Беларуси обсуждают безопасность после слов Путина о мобилизации

21 сентября в Москве стартовали закрытые консультации Советов безопасности Российской Федерации и Республики Беларусь.

Днём среды стало известно, что в Москве начались консультации по коллективной безопасности между заместителем Совбеза России Рашидом Нургалиевым и его белорусским коллегой Александром Неверовским, который прибыл в российскую столицу накануне. Днём ранее Александр Лукашенко встретился с секретарём Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив с ним безопасность страны.

Примечательно, что утром 21 сентября Владимир Путин обратился к россиянам, объявив о начала частичной военной мобилизации в стране. Согласно новому закону, для участия в спецоперации наберут 300 тысяч военных запаса преимущественно с боевым опытом.