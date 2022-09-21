Путин объявил частичную мобилизацию в России из числа ВС запаса
Владимир Путин сообщил, что с сегодняшнего дня в России объявляется частичная мобилизация.
Владимир Путин уведомляет, что с 21.09.22 в России объявляется частичная мобилизация. Согласно новому закону, для участия в спецоперации на Украине будет привлечено 300 тысяч российских военных запаса возрастом до 45 лет. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, отправка в зону спецоперации будет проходить поэтапно.
Примечательно, что от участия в спецоперации и участия в мобилизации освобождаются абсолютно все депутаты российской Государственной думы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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