Путин объявил частичную мобилизацию в России из числа ВС запаса

Владимир Путин сообщил, что с сегодняшнего дня в России объявляется частичная мобилизация.

Владимир Путин уведомляет, что с 21.09.22 в России объявляется частичная мобилизация. Согласно новому закону, для участия в спецоперации на Украине будет привлечено 300 тысяч российских военных запаса возрастом до 45 лет. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, отправка в зону спецоперации будет проходить поэтапно.

Примечательно, что от участия в спецоперации и участия в мобилизации освобождаются абсолютно все депутаты российской Государственной думы.