Дуда: Россия должна выплатить Украине военные репарации
Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что российское правительство обязано выплатить репарации Украине.
21 сентября польский президент Анджей Дуда выступил на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвятив свою двадцативосьмиминутную речь Украине. В своём заявлении Дуда сообщил, что считает Россию обязанной выплатить Украине военные репарации за ущерб, нанесённый данной стране в ходе спецоперации.
Примечательно, что накануне польский политик Ярослав Качиньский публично заявлял, что Польша надеется на получение репараций не только от Германии, но и от России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Слуцкий: после присоединения Донбасса к России переговоров с Украиной не будет
Володин предложил рассмотреть вопрос мобилизации депутатов Госдумы
Путин объявил о мобилизации в России
Симоньян обратилась к Пугачёвой после заявления певицы о намерении набить морду одному человеку
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине