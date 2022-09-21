Дуда: Россия должна выплатить Украине военные репарации

Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что российское правительство обязано выплатить репарации Украине.

21 сентября польский президент Анджей Дуда выступил на 77-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвятив свою двадцативосьмиминутную речь Украине. В своём заявлении Дуда сообщил, что считает Россию обязанной выплатить Украине военные репарации за ущерб, нанесённый данной стране в ходе спецоперации.

Примечательно, что накануне польский политик Ярослав Качиньский публично заявлял, что Польша надеется на получение репараций не только от Германии, но и от России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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