Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги»

Министерство цифрового развития России уведомляет, что в рамках частичной мобилизации в РФ не будут рассылать повестки через "Госуслуги".

Пресс-служба Министерства цифрового развития России уведомляет, что в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации повестки на призыв для участия в специальной военной операции в Украине не будут рассылаться через сервис "Госуслуги".

Примечательно, что в русскоязычных Telegram-каналах уже появилась масса сообщений о том, что россиянам всё же приходят повести через сервис "Госуслуги", однако данные сообщения никем не верифицированы и вероятнее всего носят фейковых характер.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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