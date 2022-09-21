Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через «Госуслуги»
Министерство цифрового развития России уведомляет, что в рамках частичной мобилизации в РФ не будут рассылать повестки через "Госуслуги".
Пресс-служба Министерства цифрового развития России уведомляет, что в рамках объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации повестки на призыв для участия в специальной военной операции в Украине не будут рассылаться через сервис "Госуслуги".
Примечательно, что в русскоязычных Telegram-каналах уже появилась масса сообщений о том, что россиянам всё же приходят повести через сервис "Госуслуги", однако данные сообщения никем не верифицированы и вероятнее всего носят фейковых характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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