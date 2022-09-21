Telegraph назвала направление первого визита короля Карла III

Газета The Telegraph рассказала, какую страну первой посетит новый британский монарх.

Британская газета The Telegraph сообщила, что новый король Карл III, планирует совершить дружественный визит во Францию. По данным издания, такое решение принято после телефонного разговора с президентом Эммануэлем Макроном. Карл III посетит Париж в октябре.

По мнению The Telegraph министерство иностранных дел Соединенного Королевства активно используют авторитет британской монархии для налаживания отношений со странами Европейского союза после проведения Brexit. В рамках турне планируется посетить Германию.