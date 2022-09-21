В Госдуме сообщили о формировании новых подразделений армии для защиты границы с Украиной

Из мобилизированных военнослужащих будут создавать отряды для защиты границы РФ.

В Российской Федерации сегодня, 21 сентября, была объявлена частичная мобилизация населения. Об этом заявил Владимир Путин.

Как сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, будут формироваться подразделения для перекрытия границы России с Украиной.

По его словам, будет создаваться "оперативная глубина" на направлениях СВО.

"Будут сформированы новые части для защиты госграницы и создания "оперативной глубины" на направлениях специальной военной операции, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов", - пишет ТАСС.