Добронравов ответил на выпады в свой адрес со стороны экранной внучки Кошмал
Исполнитель роли одного из главных персонажей сериала "Сваты" Фёдор Добронравов прокомментировал резкие высказывания в его сторону коллеги по проекту Анны Кошмал
Отечественный актер Федор Добронравов, исполнивший роль Ивана Будько в любимом народом комедийном сериале "Сваты", дал комментарии относительно резких слов Анны Кошмал в адрес коллег по кинопроекту.
В интервью порталу Teleprogramma тот заявил: "В первый раз слышу. Я - артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею".
Ранее сообщалось о том, что "экранная внучка" Добронравова сообщила, что не будет коммуницировать с коллегами по многосерийной картине после запуска спецоперации.
Актриса заявила, что для неё "Сваты" - это украинский режиссер Андрей Яковлев, которому она очень благодарна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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