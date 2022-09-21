Добронравов ответил на выпады в свой адрес со стороны экранной внучки Кошмал

Исполнитель роли одного из главных персонажей сериала "Сваты" Фёдор Добронравов прокомментировал резкие высказывания в его сторону коллеги по проекту Анны Кошмал

Отечественный актер Федор Добронравов, исполнивший роль Ивана Будько в любимом народом комедийном сериале "Сваты", дал комментарии относительно резких слов Анны Кошмал в адрес коллег по кинопроекту.

В интервью порталу Teleprogramma тот заявил: "В первый раз слышу. Я - артист. С интернетом я не дружу, ничего в нем не понимаю. Поэтому понятия не имею".

Ранее сообщалось о том, что "экранная внучка" Добронравова сообщила, что не будет коммуницировать с коллегами по многосерийной картине после запуска спецоперации.

Актриса заявила, что для неё "Сваты" - это украинский режиссер Андрей Яковлев, которому она очень благодарна.