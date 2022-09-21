Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
Дмитрий Песков утверждает, что в указе Владимира Путина скрыта информация о количестве подлежащих мобилизации россиян.
21 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в указе российского президента о проведении частичной мобилизации в России пункт 7 является скрытым и предназначается для служебного пользования. По словам Пескова, в данном пункте содержится информация о количестве подлежащих мобилизации граждан.
Примечательно, что тем же утром министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч военных запаса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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