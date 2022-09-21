Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых

Дмитрий Песков утверждает, что в указе Владимира Путина скрыта информация о количестве подлежащих мобилизации россиян.

21 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в указе российского президента о проведении частичной мобилизации в России пункт 7 является скрытым и предназначается для служебного пользования. По словам Пескова, в данном пункте содержится информация о количестве подлежащих мобилизации граждан.

Примечательно, что тем же утром министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч военных запаса.