Врач-иммунолог посоветовала присмотреться к налету на языке: его цвет может сигнализировать о болезнях

При этом медики не советуют самостоятельно ставить диагнозы, а обратиться за лечением к специалистам.

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала в интервью Москве 24, о чем может "рассказать" цвет налета на языке. Оказывается, он может сигнализировать о простуде, проблемах с печенью, желчным пузырем.

"Когда человек болеет вирусной инфекцией, у него на языке, а также задней стенки глотки может быть налет. Даже при ангине налет с миндалин переходит на язык - белый и нестирающийся", – уточнила доктор.

По словам медика желтый налет обычно предупреждает о проблемах с печенью, желчным пузырем.

А вот при болезнях ЖКТ язык может окраситься в любой цвет. Бывает и плотным белым, желтым, коричневым и даже черным - в зависимости от причины.

Ярцева также добавила, что конкретную причину изменения в цвете языка может определить только врач. Потому, заметив у себя такой симптом, лучше обратиться к специалисту.