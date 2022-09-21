Врач-иммунолог посоветовала присмотреться к налету на языке: его цвет может сигнализировать о болезнях
При этом медики не советуют самостоятельно ставить диагнозы, а обратиться за лечением к специалистам.
Иммунолог Ирина Ярцева рассказала в интервью Москве 24, о чем может "рассказать" цвет налета на языке. Оказывается, он может сигнализировать о простуде, проблемах с печенью, желчным пузырем.
"Когда человек болеет вирусной инфекцией, у него на языке, а также задней стенки глотки может быть налет. Даже при ангине налет с миндалин переходит на язык - белый и нестирающийся", – уточнила доктор.
По словам медика желтый налет обычно предупреждает о проблемах с печенью, желчным пузырем.
А вот при болезнях ЖКТ язык может окраситься в любой цвет. Бывает и плотным белым, желтым, коричневым и даже черным - в зависимости от причины.
Ярцева также добавила, что конкретную причину изменения в цвете языка может определить только врач. Потому, заметив у себя такой симптом, лучше обратиться к специалисту.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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