Симоньян обратилась к Пугачёвой после заявления певицы о намерении набить морду одному человеку

Маргарита Симоньян подозревает, что заявление певицы Аллы Пугачёвой о намерении кому-то "набить морду" касалось либо её самой, либо ведущего Владимира Соловьёва. Журналистка напомнила артистке, что в РФ свобода слова.

Журналистка Маргарита Симоньян высказалась по поводу заявления исполнительницы Аллы Пугачевой о намерении "набить морду одному человеку". Артистка прибыла в РФ в конце августа.

Симоньян одобрила желание Пугачевой жить в государстве, где есть свобода слова. Главред "RT" не понимает, как это стремление вяжется с угрозами физической расправой.

Маргарита считает, что угрозы певица адресовала либо ей, либо ведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Представительница СМИ обратилась к Пугачёвой: "Алла Борисовна, свобода слова - это когда за слова морду не бьют! И набить морду не угрожают. Я вам больше скажу, когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего".