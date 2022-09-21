Литва приводит войска в боевую готовность на фоне мобилизации в России

Литовское Министерство обороны приводит войска в боевую готовность на фоне частичной мобилизации в России.

21 сентября пресс-служба Министерства обороны Литвы сообщила, что с сегодняшнего дня вооружённые силы страны приводятся в состояние повышенной боевой готовности на фоне новости о том, что Владимир Путин подписал указ по частичной мобилизации военнослужащих запаса в России.

Напомним, что сегодня Путин объявил о частичной мобилизации российских запасников, в рамках которой 300 тысяч военных запаса должны поехать в Украину для участия в спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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