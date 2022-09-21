Дачники рассказали, как правильно использовать яичную скорлупу на огороде, чтобы выросла урожайность
Ее применяют в качестве известкового удобрения для нормализации кислотности и источника питательных веществ.
Яичная скорлупа на огороде применяется, как мел, известняк, доломитовая мук, гашеная известь. И в этом деле главное - не переборщить и внести эту подкормку правильно.
Как рассчитать дозировку? Она зависит от кислотности почвы - в среднем от 0,5 кг до 1 кг на один метр квадратный.
Учитывая, что у скорлупы - раскисляющий эффект, в некоторых случаях ее нужно использовать с добавками, которые повышают кислотность почвы. В качестве такого дополняющего вещества можно использовать верховой торф, хвою, опилки, свежий навоз, мох-сфагнум.
Из минеральных - можно взять коллоидную серу, сульфат железа, аммиачную селитру, сернокислый калий, сульфат аммония.
Наибольший эффект дает внесение скорлупы на глинистых, кислых и тяжелых почвах. А еще - как мульчирующее средство.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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