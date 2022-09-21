Песков советует мобилизованным ждать разъяснений на тему выезда за границу
Дмитрий Песков утверждает, что все попавшие под мобилизацию граждане вскоре получат разъяснения на тему возможности выезда за рубеж.
Днём среды пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение российского президента ввести частичную мобилизацию россиян для отправки их в Украину, где граждане России смогут принять участие в специальной военной операции. По словам Пескова, вскоре правительство разъяснит, могут ли подлежащие мобилизации выезжать за границу.
В то же время глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что под приказ о частичной мобилизации подпадает до 300 тысяч военнослужащих запаса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков: Путин решил скрыть информацию о количестве мобилизуемых
Николая Носкова после 2-ух инсультов привезли в инвалидной коляске на Русское радио
Путин объявил о мобилизации в России
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против роста цен
Кадыров заявил о переходе к новой тактике на Украине