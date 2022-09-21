Песков рассказал о смене статуса спецоперации и введении военного положения
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о введении военного положения.
Дмитрий Песков выступил с комментарием о специальной военной операции на территории Украины и мобилизации.
По словам Пескова, речи о смене статуса спецоперации и введении в Российской Федерации военного положения не идет.
"Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было", - заявил Песков.
Также он добавил, что разъяснение относительно запрета на выезд за границу для военнообязанных будет позже.
Опубликовано: Николай Скира
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