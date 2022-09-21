Песков рассказал о смене статуса спецоперации и введении военного положения

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о введении военного положения.

Дмитрий Песков выступил с комментарием о специальной военной операции на территории Украины и мобилизации.

По словам Пескова, речи о смене статуса спецоперации и введении в Российской Федерации военного положения не идет.

"Решений об изменении статуса СВО и введении военного положения не было", - заявил Песков.

Также он добавил, что разъяснение относительно запрета на выезд за границу для военнообязанных будет позже.