Садоводы объяснили, как повысить урожайность крыжовника и смородины с помощью извести и крахмала

Осень для внесения такого удобрения самый лучший период, подкормка раскисляет почву и служит дополнительным питанием.

Эта натуральная подкормка проверена временем. В смеси крахмала и извести последнюю можно заменить доломитовой мукой.

Зачем смородине или крыжовнику такая подпитка? Дело в том, что многие не задумываются об уровне кислотности под ягодными кустами, хотя проверить стоило бы.

В идеале он должен быть примерно 5,5 ph. Если же кислотность завышена, тогда подкормки с содержанием K и Ca не нужны, они не усвоятся.

А если занижена, такое питание просто необходимо. Идеально вносить добавку надо осенью, потому что процесс нормализации грунта не очень быстрый.

Также надо помнить, что это - дополнительное питание, в нем много витамина В и есть К. Смородине и крыжовнику нравится такая смесь и она гарантирует большое количество ягод.

Для приготовления состава надо 1 кг извести (или "доломита") и 300 гр. крахмала. Все смешать, внести по 1 ст. под каждый куст, рассыпать равномерно. Сверху все присыпать перегноем, полить. Делать такую подкормку 1-2 раза в год.