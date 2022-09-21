Депутат Госдумы Швыткин публично заявил, что готов идти добровольцем на фронт
Российский депутат Швыткин прямо во время выступления заявил о готовности уйти на фронт.
Российский депутат Швыткин сегодня, 21 сентября. выступил с трибуны Государственной думы и выразил позицию по поводу спецоперации.
По словам Юрия Швыткина, он готов быть рядом с солдатами Российской Федерации на полях сражений в Украине.
Швыткин отметил, что сейчас в зоне СВО сражаются его сослуживцы-десантники, а также сотрудники силовых ведомств.
"В данный момент в зоне СВО находятся мои боевые товарищи, мои сослуживцы. Я готов быть рядом с ними",- заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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