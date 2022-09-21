Депутат Госдумы Швыткин публично заявил, что готов идти добровольцем на фронт

Российский депутат Швыткин прямо во время выступления заявил о готовности уйти на фронт.

Российский депутат Швыткин сегодня, 21 сентября. выступил с трибуны Государственной думы и выразил позицию по поводу спецоперации.

По словам Юрия Швыткина, он готов быть рядом с солдатами Российской Федерации на полях сражений в Украине.

Швыткин отметил, что сейчас в зоне СВО сражаются его сослуживцы-десантники, а также сотрудники силовых ведомств.

"В данный момент в зоне СВО находятся мои боевые товарищи, мои сослуживцы. Я готов быть рядом с ними",- заявил он.