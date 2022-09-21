Картаполов: под указ Путина о мобилизации подпадают граждане РФ до 45 лет
Глава комитета Государственной думы России Андрей Картаполов рассказал, какие категории российских граждан попадут под мобилизацию.
Представитель Госдумы России Андрей Картаполов утверждает, что под указ Владимира Путина о частичной мобилизации подпадают российские военные запаса, а именно солдаты, прапорщики до 35 лет. Младшие офицеры до 45 лет также могут быть отправлены в зону спецоперации на Украине.
Примечательно, что Владимир Путин допустил отправку до 300 тысяч военных запаса армии России в зону спецоперации, однако данный пункт в указе российского президента скрыт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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