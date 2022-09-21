Путин допустил использование ядерного оружия для защиты России

Президент РФ Владимир Путин оценил шансы применения ядерного оружия в случае угрозы национальной безопасности России.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам сообщил о том, что в случае возникновения малейшей угрозы безопасности России, Вооружёнными силами РФ «будут использованы все средства».

Путин отметил, что Украине и её союзникам, которые периодически делают громкие заявления, угрожая России ядерным оружием, необходимо учитывать факт того, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», тем самым подтвердив готовность приметь ядерное оружие для защиты граждан.