Путин допустил использование ядерного оружия для защиты России
Президент РФ Владимир Путин оценил шансы применения ядерного оружия в случае угрозы национальной безопасности России.
21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам сообщил о том, что в случае возникновения малейшей угрозы безопасности России, Вооружёнными силами РФ «будут использованы все средства».
Путин отметил, что Украине и её союзникам, которые периодически делают громкие заявления, угрожая России ядерным оружием, необходимо учитывать факт того, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», тем самым подтвердив готовность приметь ядерное оружие для защиты граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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