Вольфович исключил объявление военной мобилизации в Беларуси

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович утверждает, что в стране нет нужды в мобилизации.

21 сентября глава Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что в стране нет необходимости в проведении частичной или всеобщей воинской мобилизации. По словам Вольфовича, в случае угрозы целостности Беларуси войска страны готовы дать отпор неприятелю составом мирного времени.

Напомним, что сегодня днём Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Сообщается, что в рамках мобилизации к спецоперации привлекут 300 тысяч военных запаса.