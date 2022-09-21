Вольфович исключил объявление военной мобилизации в Беларуси
Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович утверждает, что в стране нет нужды в мобилизации.
21 сентября глава Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сообщил, что в стране нет необходимости в проведении частичной или всеобщей воинской мобилизации. По словам Вольфовича, в случае угрозы целостности Беларуси войска страны готовы дать отпор неприятелю составом мирного времени.
Напомним, что сегодня днём Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Сообщается, что в рамках мобилизации к спецоперации привлекут 300 тысяч военных запаса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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