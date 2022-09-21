В Беларуси исключили возможность проведения мобилизации
Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович рассказал о возможности проведения мобилизационных мероприятий на территории страны.
21 сентября Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи со своим российским коллегой Николаем Патрушевым заявил о том, что в настоящее время в белорусском государстве не планируется объявлять мобилизацию резервистов.
Вольфович объяснил данное решение тем, что для защиты суверенитета и независимости Беларуси в условиях гибридного влияния со стороны коллективного Запада будет достаточного «состава мирного времени».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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