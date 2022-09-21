В Беларуси исключили возможность проведения мобилизации

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович рассказал о возможности проведения мобилизационных мероприятий на территории страны.

21 сентября Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи со своим российским коллегой Николаем Патрушевым заявил о том, что в настоящее время в белорусском государстве не планируется объявлять мобилизацию резервистов.

Вольфович объяснил данное решение тем, что для защиты суверенитета и независимости Беларуси в условиях гибридного влияния со стороны коллективного Запада будет достаточного «состава мирного времени».