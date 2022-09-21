Совбез Беларуси исключил нужду в мобилизации военных

В среду глава белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что всеобщей мобилизации в Беларуси не планируется.

Днём 21 сентября лидер Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович сообщил, что в белорусском государстве не будет издаваться указа о мобилизации военных запаса по аналогии с приказом Владимира Путина о частичной мобилизации россиян от 21.09.22. По словам Вольфовича, сейчас в этом нет нужды.

Также Александр Вольфович утверждает, что в случае нападения на Беларусь белорусские войска готовы защищать суверенитет страны силами мирного времени.