Монеточка рассказала, какое имя дала своей дочери

Елизавета Гырдымова сообщила своим подписчикам в соцсети, что назвала девочку Ниной.

Певица Монеточка раскрыла тайну имени своего ребенка. Она написала, что назвала кроху Ниной, сообщает Рамблер.

"Не знаю, почему долго не хотела говорить. Будто хотела убедиться, что она - точно Нина. За месяц убедилась. Еще мы получили первый документ, свидетельство о рождении, где записано ее имя», — призналась Лиза.

С Виктором Мамаевым они стали мужем и женой в декабре 2020 года. По словам Монеточки, беременность была плановой. Они долго готовились к этому событию, проверялись у врачей, принимали назначенные витамины.

В мае 2022-го года певица рассказала в YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман о том, что ждет девочку. Малышка родилась 17 августа.

После начала спецоперации на Украине певица с мужем переехали в Литву. Исполнительница высказала сожаление, что ей пришлось рожать вдали от родины, друзей и родных.