Путин допустил применение ядерного оружия из-за нападения на Россию

Владимир Путин утверждает, что Россия может применить ядерное оружие в случае покушения на целостность её территорий.

В ходе выступления Владимира Путина от 21.09.22 по случаю объявления частичной мобилизации в России президент сообщил, что Москва может применить ядерное оружие в случае покушения на целостность российских территорий. По словам Путина, на Западе всё чаще пытаются шантажировать Россию ядерными снарядами, однако у РФ они также есть.

При этом Владимир Путин заверил, что его слова о возможности применения ядерного оружия в случае нападения на Россию не являются блефом.