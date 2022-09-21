Путин допустил применение ядерного оружия из-за нападения на Россию
Владимир Путин утверждает, что Россия может применить ядерное оружие в случае покушения на целостность её территорий.
В ходе выступления Владимира Путина от 21.09.22 по случаю объявления частичной мобилизации в России президент сообщил, что Москва может применить ядерное оружие в случае покушения на целостность российских территорий. По словам Путина, на Западе всё чаще пытаются шантажировать Россию ядерными снарядами, однако у РФ они также есть.
При этом Владимир Путин заверил, что его слова о возможности применения ядерного оружия в случае нападения на Россию не являются блефом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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