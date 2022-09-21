Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату проведения досрочных президентских выборов.
В среду, 21 сентября 2022 года, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, подписал указ о назначении досрочных президентских выборов на 20 ноября этого года, после внесения поправок в Конституцию
Новый президент Казахстана будет избран на один семилетний срок, в то время как до принятия поправок президентский мандат был ограничен двумя пятилетними сроками, что по мнению Токаева, станет важным шагом для построения «справедливого» государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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