Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана на 20 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об установлении даты досрочных президентских выборов в стране.
21 сентября казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому он назначает досрочные президентские выборы в Казахстане на 20 ноября. По словам Токаева, он гарантирует осуществление честной предвыборной гонки, а сам избирательный процесс будет максимально прозрачным.
Таже Касым-Жомарт Токаев призвал граждан Казахстана придерживаться принципов демократии, соблюдать законы страны и чтить порядок у себя на родине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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