Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана на 20 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об установлении даты досрочных президентских выборов в стране.

21 сентября казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому он назначает досрочные президентские выборы в Казахстане на 20 ноября. По словам Токаева, он гарантирует осуществление честной предвыборной гонки, а сам избирательный процесс будет максимально прозрачным.

Таже Касым-Жомарт Токаев призвал граждан Казахстана придерживаться принципов демократии, соблюдать законы страны и чтить порядок у себя на родине.