Путин: для защиты России будут использованы все возможные средства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия для защиты своих территорий будет использовать все имеющиеся средства.

Сегодня 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, жителям Донбасса и освобожденных территорий. В своем обращении российский лидер заявил, что США и Великобритания подталкивают Киев к переносу боев на российскую территорию, пытаются угрожать ядерным оружием.

Президент РФ Путин напомнил, что Россия также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО и в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты и это не блеф подчеркнул российский президент.