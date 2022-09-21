Вольфович: В Беларуси мобилизации не будет

Глава совбеза Беларуси Александр Вольфович прокомментировал возможность мобилизации в Беларуси.

Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович прокомментировал возможность мобилизации в стране.

По словам Вольфовича, в Беларуси отсутствует необходимость в проведении мобилизации граждан страны.

Вольфович отметил, что Вооруженные силы страны в нынешнем их состоянии способны дать достойный отпор противнику.

"Мобилизация - это не о нас, мы и так мобилизован", - приводит БелТА слова Александра Вольфовича.