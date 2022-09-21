Токаев объявил проведение досрочных выборов президента в Казахстане 20 ноября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил проведение досрочных выборов.

В Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Такие заявление появились в казахстанских средствах массовой информации 21 сентября.

Как сообщается, выборы президентские выборы пройдут через два месяца - 20 ноября.

"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в сообщении Токаева.

Напомним, что ранее в Казахстане были внесены изменения в законодательство.

Согласно новым законам, президент может быть избран лишь на один срок, но на 7 лет.