Токаев объявил проведение досрочных выборов президента в Казахстане 20 ноября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил проведение досрочных выборов.
В Казахстане пройдут досрочные выборы президента страны. Такие заявление появились в казахстанских средствах массовой информации 21 сентября.
Как сообщается, выборы президентские выборы пройдут через два месяца - 20 ноября.
"Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года", - говорится в сообщении Токаева.
Напомним, что ранее в Казахстане были внесены изменения в законодательство.
Согласно новым законам, президент может быть избран лишь на один срок, но на 7 лет.
Опубликовано: Николай Скира
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