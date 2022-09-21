Николая Носкова после 2-ух инсультов привезли в инвалидной коляске на Русское радио

За последние 5 лет певец Николай Носков дважды перенёс инсульт. Артиста частично парализовало, он не может членораздельно говорить.

Известного исполнителя Николая Носкова в последние 5 лет сразил инсульт уже 2 раза. После этого артиста частично парализовало. Проблемы со здоровьем не помешали артисту вернуться на большую сцену.

66-летний исполнитель пытается жить как прежде. Он появляется на мероприятиях, дает интервью. На днях певец прибыл на шоу Аллы Довлатовой на "Русском Радио".

Ведущая задала исполнителю пару вопросов, но тот не смог ответить внятно.

Первый удар случился у Николая Ивановича в марте 2017-го, второй раз - через 1, 5 года. Восстановившись (насколько это было возможно) музыкант возобновил творческую деятельность с помощью Виктора Дробыша.