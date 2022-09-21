Си Цзиньпин: войска Китая должны готовиться к военным действиям

Лидер китайской компартии Си Цзиньпин утверждает, что вооружённые силы Китая должны готовиться к военному конфликту.

Днём 21 сентября глава Китая Си Цзиньпин публично сообщил, что китайские военные должны полностью сконцентрировать своё внимание на подготовке к боевым действиям. При этом Си Цзиньпин не пояснил, о каком военном конфликте идёт речь, однако западные аналитики предполагают, что ВС Китая могут начать специальную военную операцию на Тайване.

Примечательно, что новое заявление Си Цзиньпина было сделано после того, как Владимир Путин объявил о проведении частичной военной мобилизации в России.