Монеточка впервые назвала имя своей дочери, которую родила в середине августа
Певица, выступающая под псевдонимом Монеточка, стала матерью в середине августа текущего года. Артистка рассказала, как назвала малышку.
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) поведала в своих соцсетях о том, какое имя дала своей новорожденной дочери.
Имя артистка выбирала вместе с супругом Виктором Исаевым. Музыканты сошлись на имени Нина.
Монеточка пояснила: "Не знаю, почему так долго не говорила… Как будто хотела убедиться, что она точно Нина. За месяц убедилась".
Также звезда сцены похвасталась, что свидетельство о рождении наследницы уже у неё на руках.
Один из подписчиков поинтересовался: "Почему именно Нина? Необычный выбор, пара поколений о нем подзабыли".
Монеточка рассказала, что Ниной звали маму ее супруга. Самой артистке это имя нравилось ещё с детства.
Исполнительница призналась: "Я и до знакомства с Витей, еще в детстве, хотела так назвать дочь, потому что была лютой фанаткой серии книг про волшебницу Нину. Имя меня просто завораживало".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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