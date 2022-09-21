Монеточка впервые назвала имя своей дочери, которую родила в середине августа

Певица, выступающая под псевдонимом Монеточка, стала матерью в середине августа текущего года. Артистка рассказала, как назвала малышку.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) поведала в своих соцсетях о том, какое имя дала своей новорожденной дочери.

Имя артистка выбирала вместе с супругом Виктором Исаевым. Музыканты сошлись на имени Нина.

Монеточка пояснила: "Не знаю, почему так долго не говорила… Как будто хотела убедиться, что она точно Нина. За месяц убедилась".

Также звезда сцены похвасталась, что свидетельство о рождении наследницы уже у неё на руках.

Один из подписчиков поинтересовался: "Почему именно Нина? Необычный выбор, пара поколений о нем подзабыли".

Монеточка рассказала, что Ниной звали маму ее супруга. Самой артистке это имя нравилось ещё с детства.

Исполнительница призналась: "Я и до знакомства с Витей, еще в детстве, хотела так назвать дочь, потому что была лютой фанаткой серии книг про волшебницу Нину. Имя меня просто завораживало".