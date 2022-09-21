Виктория Боня после восхождения в Непале попала в больницу

Телеведущая ранее жаловалась, что у нее отнялись ноги, появились отеки, а теперь ее мучает кашель.

Виктория Боня в начале сентября отправилась в Непал, она хотела совершить восхождение на одну из гор 8-тысячников, сообщает Вокруг ТВ.

Телеведущая долго готовилась к путешествию: прошла курс капельниц, активно занималась спортом. Но через 2 недели после поездки звезда стала жаловаться на плохое самочувствие. По словам Виктории, у нее отнялись ноги, появились отеки. А сегодня, как сообщает издание, теледива попала в больницу.

Боня в соцсетях написала, что прибыла в Катманду, чтобы сделать рентген легких. Теледива пожаловалась, что во время восхождения получила сильный кашель. Ее отправили в клинику на обследование.

Ранее Виктория сообщала, что проходит отнюдь не туристический маршрут. И вместе с командой они идут по дороге, где очень тонкая "граница жизни и смерти". Боня призналась, что это позволяет ей еще больше ценить каждый вдох и выдох без боли.

Ранее ведущая намекнула, что поездку в Непал ей оплатил новый любимый. Она поблагодарила бойфренда за это в личном блоге.

И уточнила, что восхождение в группе популярного известного альпиниста Нирмала Пурджа обходится в 25 тысяч евро, а одежда и оборудование — еще 10 тысяч евро. Еще нужно учесть расходы на билеты и на непредвиженные нужды - это около 15 тысяч евро.