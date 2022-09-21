ОАЭ и Саудовская Аравия хотят покупать в Турции беспилотники, проверенные в боях

Турецкая компания Baykar в сентябре продала в ОАЭ 20 вооруженных беспилотников. В ближайшее время продажи могут увеличиться.

Спрос на беспилотные летающие аппараты Baykar существенно вырос, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в военных конфликтах в Ливии, Сирии и Украине.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия хотят использовать беспилотники в условиях растущего напряжения в отношениях с Ираном.

Обе страны столкнулись с угрозой безопасности со стороны боевиков-хуситов в Йемене, которые связаны с Ираном.

По словам высокопоставленного турецкого источника, ОАЭ намерены увеличить поставки беспилотников из Турции, а Саудовская Аравия не только планирует покупать БПЛА, но и хочет построить завод по их производству на своей территории.

Пока единственное предприятие по производству беспилотников Bayraktar строится в Украине, но компания рассматривает запрос Саудовской Аравии.

Сейчас в Турции выпускается 20 беспилотников в месяц, компания обеспечена заказами на три года вперед.

Компанией Baykar управляют генеральный директор Халук Байрактар и его брат Сельчук, который является зятем президента Турции Эрдогана.