Стремоусов: освобождённая часть Николаевской области войдёт в состав РФ
Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что освобождённые территории Николаевской области также станут частью России.
21 сентября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что на референдуме о вхождении Херсонщины в состав России также предлагается включить в РФ сёло Александровка и город Снигиревка Николаевской области. По словам Стремоусова, данные города возле Николаева уже освобождены войсками РФ и могут стать частью Херсонской области в составе России.
Также Кирилл Стремоусов уверен, что по итогам референдума уже до конца сентября Херсонская область станет частью Российской Федерации на законном основании.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно: